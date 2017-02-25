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السبت, 28 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 25 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

العيادات السعودية تصرف 2087 وصفة طبية للاجئين السوريين في الزعتري

العيادات السعودية تصرف 2087 وصفة طبية للاجئين السوريين في الزعتري

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قدمت صيدلية العيادات التخصصية السعودية 2087 وصفة طبية لكافة الحالات المرضية لـ 216 من اللاجئين السوريين خلال أسبوع في مخيم الزعتري شمال شرقي الأردن.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن صيدلية العيادات السعودية تقوم على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للشقيق السوري داخل مخيم الزعتري ليتمتع بأفضل حالة صحية في بيئة اللجوء الصعبة، مؤكداً أن العيادات مستمرة بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للاجئين السوريين، بالإضافة إلى ما يحتاجه أصحاب الأمراض المزمنة من أدوية دورية.

من جانبه، أشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان إلى أن المحور الصحي يعتبر من أولويات المحاور الإغاثية المختلفة التي توليها الحملة السعودية الاهتمام الكبير لتوفير الرعاية الطبية المتميزة للشقيق السوري بمستويات عالية وبتأمين كادر متخصص ذو كفاءة طبية مميزة وخبرات مهنية طويلة جعل العيادات تصنف كواحدة من أفضل الجهات الطبية العاملة في مخيمات اللجوء.

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