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السبت, 28 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 25 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إطلاق حساب التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم بـ”تويتر”

إطلاق حساب التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم بـ”تويتر”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

دشَّن برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي وزارة التعليم، اليوم، حساباً له على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘، للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات والمقترحات حول الخدمة الجديدة لمنسوبي الوزارة.

وقال حساب التأمين في أُولى تغريداته: ‘‘يسرُّنا تدشين صفحة التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم، وهي قناة تواصل معكم للإجابة عن تساؤلاتكم وتقبل مقترحاتكم”، موضحاً أن الخدمة الجديدة تُعَدُّ أحد البرامج الطموحة، والتي تم تصميمها لتعود بالنفع على منسوبي التعليم وذويهم.

وأجاب الحساب الجديد على عِدَّة تساؤلات حول الخدمة المقدمة لمنسوبيه، موضحاً أن الأسعار ستكون متاحة على الموقع، مضيفاً: أن القسط الشهري يُحتسب بالعدد: الأب والأبناء بذات السعر، والزوجة بسعر أعلى لتغطية الحمل والولادة، لكن عمليات قص المعدة غير مُغطاة حسب نظام مجلس الضمان الصحي.

ونفى التأمين وجود أسعار منافسة للخدمات التي يقدمها في ردِّه على أحد المداخلات، قَائِلاً: ‘‘من لديه دليل على وجود أسعار أقل من التي يطرحها التأمين الاختياري، فعليه تقديم ما يُثبت ذلك وَفْقَ منافع وثيقة التعليم‘‘.

يُذْكَر، أن التسجيل في الخدمة سيبدأ بعد أُسبوعين، عبر نظام ‘‘فارس‘‘، ومن الحساب الخاصّ، وستصل بطاقة التأمين لمقر العمل أو البريد.

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