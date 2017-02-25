الشرطة تباشر واقعة احتراق غرفة صراف آلي بالقطيف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

باشر مختصون من شرطة المنطقة الشرقية إجراءات الضبط الجنائي لواقعة حريق اندلع في غرفة جهاز الصرف الآلي لأحد البنوك الواقعة على شارع أحد بمحافظة القطيف.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي -بحسب “سبق”-: البلاغ وصل في الساعة الثانية والربع من صباح اليوم السبت، وأفاد بمباشرة الدفاع المدني موقع الحريق الذي أسفر عن تلفيات خارجية بالغرفة وجهاز الصرف الآلي.

وأضاف: تعاملت الشرطة مع البلاغ؛ للاشتباه في “جنائية الحريق”؛ لأنه تم العثور على آثار لمواد بترولية بالموقع.