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السبت, 28 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 25 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

العالم يشهد كسوفًا حلقيًا للشمس غدًا.. ويشاهد جزئيًا بالمملكة عام 1441هـ

العالم يشهد كسوفًا حلقيًا للشمس غدًا.. ويشاهد جزئيًا بالمملكة عام 1441هـ

الأحساء – واس

تشهد أجزاء من العالم يوم غد -بمشيئة الله – كسوفاً حلقياً للشمس غير مشاهد في المملكة، بسبب وقوع القمر في منطقة الأوج وهي أبعد نقطة له عن الأرض، ليبدوا الحجم الظاهري له أصغر من الشمس، وتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر، في حين ستشهد المملكة كسوفًا جزئيًا عام 1441هـ.

أوضح ذلك رئيس قسم العلوم الفلكية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن بن محمد عسيري، مفيدًا أن الكسوف الحلقي يمكن رصده في أجزاء من أفريقيا وتشيلي والأرجنتين والمحيطين الهادئ والأطلسي، بينما يرى كسوفًا جزئياً في أجزاء من أفريقيا والمحيط الأطلسي والقطب الجنوبي والمناطق الجنوبية من جنوب أمريكا.

وقال : إن المملكة العربية السعودية ستشهد – بمشيئة الله – كسوفًا جزئيًا في النصف الأول من عام 1441ه يشاهد في معظم مناطقها، عدا أجزاء من المنطقة الشرقية ستشاهده بشكل حلقي، مبينًا أن العالم سيشهد بمشيئة الله في نهاية شهر ذي القعدة القادم كسوفًا كليًا للشمس غير مشاهد في المملكة.

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