وكالة أنباء: ماليزيا يُمكن أن تكون مركزاً إقليميّاً استراتيجيّاً لاستثمارات السعوديَّة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت وكالة أنباء “برناما” الماليزية: إنَّ العلاقات الثنائيَّة القويَّة بين السعوديَّة وماليزيا فرصة للمملكة لزيادة تواجدها في دول جنوب شرق آسيا، وأنَّ كوالالمبور يُمكن أن تكون مركزاً إقليميّاً استراتيجيّاً لاستثمارات الرياض، لموقعها الاستراتيجيّ المُهم.

وذكرت الوكالة: أن هيئة تنمية الاستثمار الماليزية عملت على تشجيع عددٍ من الدول بينها الرياض للاستفادة من كوالالمبور كبوابة لعددٍ كبير من أسواق دول جنوب شرق آسيا وغيرها، عِلْماً بأن ناتجها الإجمالي المحليّ بلغ نحو 2.43 تريليون دولار في 2015م.

ونشرت الوكالة رسالة بعثت بها هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، أَشَارَت فيها إلى تطلعها لمزيد من الاستثمارات القيمة من قِبَل المملكة للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية لماليزيا.

وأضافت: أنه حتى سبتمبر 2016م، كانت هناك 16 من المشاريع الصناعية بمشاركة سعودية بقيمة استثمارية 1.61 مليار دولار لتوفير 2395 فرصة عمل، واحتلت المملكة المرتبة الـ19 كأكبر شريك تجاريّ لماليزيا عالميّاً، وبلغت قيمة صادرات كوالالمبور للرياض3.15 مليار رينجيت ماليزي، في حين بلغت قيمة الواردات من المملكة 9.97 مليار رينجيت.

ونقلت الوكالة عن السفير السابق لماليزيا بالمملكة، البروفيسور سيد عمر محمد، أن بلاده بإمكانها لَعِب دور مُهِمٍّ في تنمية وتطوير القطاعات بالمملكة خَاصَّة البنية التحتية، والنقل والإسكان، مُتَوَقِّعاً أن تُصبح زيارة خادم الحرمين لـ”ماليزيا” منصة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.