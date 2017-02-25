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السبت, 28 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 25 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إصابة ١٠ أشخاص إثر حادثين مروريين بمكة

إصابة ١٠ أشخاص إثر حادثين مروريين بمكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصيب ١٠ اشخاص بإصابات مختلفة تراوحًت مابين المتوسطة والخفيفة إثر حادثين مروريين بمكة المكرمةً .

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود خمس حالات تم إسعافها ونقلها إلى مستشفى النور التخصصي، وفي الحادث الثاني تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق مكة – جدة السريع بعد البوابة وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية، وحين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود خمس حالات تم تقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلت أربع حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر وحالة عولجت في الموقع ورفضت النقل.

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