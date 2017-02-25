خبير تقني: اكتشاف عملية «تجسس إلكتروني» استهدفت جهات حساسة بالمملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد الخبير التقني والمتخصص في أمن المعلومات ياسر الرحيلي، أنه تم اكتشاف عملية تجسس إلكتروني استهدفت جهات حساسة وأشخاص مهمين لسرقة ملفاتهم وكلمات السر الخاصة بهم، إضافة إلى تسجيل ما يدور حول الجهاز من محادثات.

وأوضح الرحيلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أن العملية استهدفت بشكل أساسي أوكرانيا، لكن وصلت إلى المملكة وأستراليا، وأغلب الإصابات حول أنظمة التحكم ومراقبة الأنظمة الصناعية للغاز والزيت”.

وكشف أن محترفين يقفون خلف العملية، وهم في الغالب شركة متخصصة تدعمها دولة، استخدموا “الدروب بوكس” لجمع المعلومات وتحليلها، وأُطلق على العملية BUGDROP.

ونصح الرحيلي الشركات، بوجوب مراقبة وحظر الدخول الخدمات السحابية، مثل DropBox وغيرها، مضيفا أنه يجب على الأفراد تغطية المايكرفون في الأجهزة الشخصية إضافة إلى الكاميرا.