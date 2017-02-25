استياء واسع بسبب توظيف مستشفى خاص بالأحساء لوافد على حساب مواطن و”العمل” تخالفه

الأحساء – خاص

أثار مقطع فيديو لمواطن فوجئ عند استفساره عن وظائف بأحد المستشفيات الخاصة بالأحساء كان قد سأل عنها في وقت سابق بوافد كيني يعمل حارس أمن، في حين أبلغه مدير شؤون الموظفين وهو وافد عربي بأن الوظائف لم تُطرح بعد، وأنه في حال ظهور مستجدات بالمستقبل سيتم التواصل معه، أثار موجة انتقاد واسعة، حيث دشّن مغردون هاشتاق بعنوان “#انت_سعودي_ماعنا_وظيفه_لك”؛ للتعبير عن استيائهم من تقديم بعض أصحاب العمل الوافد على المواطن في التوظيف.

ومن جانبه وفي أول رد فعل رسمي على الفيديو المتداول، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه “تمَّ تطبيق العقوبات والغرامات على المستشفى، ووضعه تحت المتابعة لمخالفته النظام في وقت سابق”، معربًا عن شكره لناشر المقطع، ومشدّدًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال الأمر.

في السياق، أعرب العديد من مغردي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عبر هاشتاق”أنت سعودي ما عنا وظيفة لك”، عن تذمُرهم لعدم توفّر وظائف للمواطنين العاطلين رغم وجود كوادر بينهم مؤهلة للعمل بينما يجري تشغيل الوافدين، حيث علّق عبدالله: “للأسف هذا حال السعودي في القطاع الخاص وحقد الأجنبي عليه وتطفيشه وخصوصًا عرب الشمال.. صار السعودي ينذل في وطنه!”.

في حين تعجّب “Alotibe_girl”: والله كل شيء انقلب؛ الشباب صاروا سواقين في أوبر، والبنات يبعن بالمحال، والأجنبي ماسك الإدارة بالوظائف.. هزلت!”، وهو ما أكد عليه فيصل بن محمد: “شبابنا عاطل هم أحق بالوظائف في بلدهم.. كفاية ثلاثة ملايين عاطل أين يذهبون!”.

واعتبر محمد المعيض، أن أخطر المراحل عندما يكون الشاب عاطلًا ويضيق عليه في عيشته ورزقه؛ يصبح فريسة سهلة للمخدرات الإجرام والإرهاب”؛ ليضيف بدر العتيبي: “أنت سعودي قرار توظيفك ومستقبلك في القطاع الخاص في يد غير السعودي!، الحلال حلال أبونا والقوم اطردونا”.