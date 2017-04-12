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الخميس, 1 شعبان 1438 هـ, الموافق 27 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الصندوق العقاري” يتحمل أرباح التمويل عن متوسطي الدخل

“الصندوق العقاري” يتحمل أرباح التمويل عن متوسطي الدخل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، إن المواطن الذي دخله 10 آلاف ريال شهرياً، وأسرته مكونة من 6 أفراد، يُصنف ضمن شريحة ذوي الدخل المتوسط، وبالتالي سيتحمل عنه الصندوق أرباح التمويل العقاري كافة.

وأوضح العصيمي، وفقاً لصحيفة “المدينة” أن أرباح القروض تتفاوت بين البنوك وشركات التمويل المختلفة، لافتاً إلى أنه من حق المستفيد اختيار البنك الذي يرغب في التعامل معه، بحيث يسدد أصل قيمة القرض بينما يتحمل الصندوق الأرباح.

وكان الصندوق قد ذكر في أكثر من مناسبة أنه سيتحمل أرباح التمويل السكني كافة عن المواطنين وفقاً لعدة عوامل، منها الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، حيث سيتحمل أرباح التمويل كافة عن ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وما لا يقل عن 35% لذوي الدخل المرتفع.

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١ تعليق

  1. ليت الملك سلمان يكشف هذا الأمر أو ولاة الأمر كان شفنا بعد الله الفرج والنصر