“الشؤون البلدية” تشارك في الملتقى الـ(11) لنظم المعلومات الجغرافية بالدمام

الأحساء – عيسى الموسى

تشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية، في الملتقى الحادي عشر لنظم المعلومات الجغرافية والذي يعقد برعاية صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الذي دأب على دعم هذه المحافل العلمية وبتنظيم من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والمقام في فندق الشيراتون بالدمام، ويستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم أمس الثلاثاء.

وتتمثل مشاركة الوزارة برعاية بلاتينية للملتقى، وكذلك بمعرض لإبراز الأنشطة والإنجازات الكبيرة التي تمت في مجال المسح الجوي وإنتاج الخرائط والتسجيل العيني للعقار والبنية التحتية للمعلومات الجيومكانية ومعالجة قضايا الأراضي وخدمة الجهات الحكومية.

كما يقوم وكيل وزارة الشؤون البلدية الدكتور المهندس محمد بن ناصر الراجحي، بتمثيل الوزارة خلال الملتقى، حيث قدم يوم أمس عند الافتتاح ورقة عمل متميزة بعنوان “دور معلومات الملكية العقارية في تأسيس وبناء نظم المعلومات الجغرافية”، التي لاقت استحسان الحضور بشكل كبير.

وقد تطرّق “الراجحي”، في ورقته، للبنية التحتية العملاقة التي أنشأتها الوزارة لخدمة الملكية العقارية، والتسريع في تنفيذ التسجيل العيني للعقار، ومواجهة قضايا الأراضي، وتطوير الخدمات البلدية ومنها إصدار الرخص البلدية بشكل حضاري ومتقدم، كذلك تطوير إصدار التقارير المساحية، إضافة إلى تأسيس القاعدة الأساسية لبناء نظم معلومات الأراضي ونظم المعلومات الجغرافية على اختلاف استخداماتها وتطبيقاتها لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأضاف بأن ذلك للاعتناء بهذه المعلومات، وضمان أن تتواكب مع المواصفات والمعايير التخصصية والفنية الدولية، وما من شأنه دعم المبادرات المميزة التي تقوم بتنفيذها الوزارة بقيادة جادة وحثيثة من وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالمجيد آل الشيخ؛ وفقًا لمقتضيات التحول الوطني للعام 2020، وفِي ضوء الرؤية المباركة للدولة 2030، وإنقاذًا لما يطمح إليه قائد هذه المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أدام الله عزهم وأجل شأنهم ونفع بهم الإسلام والمسلمين.