30منسقًا إعلاميًا بمدارس الأحساء يجتازون برنامج “صياغة الخبر الصحفي”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نفّذت إدارة الإعلام التربوي بتعليم الأحساء، مؤخرًا، برنامجًا تدريبيًا في “صياغة الخبر الصحفي” استهدف منسقي الإعلام في مدارس الأحساء، على مدى يومين، بحضور أكثر من 30 معلمًا، في مركز التدريب بمدينة المبرز، والذي يهدف إلى إكساب المنسقين مهارة الصياغة الصحفية، وتأتي هذه البرامج ضمن خطة إدارة الإعلام التربوي لهذا العام 1437 – 1438هـ.

وقد تطرّق منفذ البرنامج المشرف أنور الليلي، إلى مواد متنوعة عن كيفية اكتساب المهارة الصحفية، وأساسيات الخبر الصحفي، وعناصره، ومتطلبات إعداده، ومحتوياته، وأقسامه، مقدمًا نماذج خبرية مع التعليق عليها.

وأوضح المدرب أن هناك مجموعة من التساؤلات لابد أن يجيب عليها الخبر، وعلى الصحفي معرفتها جيدًا، حتى تصل المعلومة كاملة للقارئ، وهي: التساؤل الأول ماذا؟ لتوضيح الحدث، والثاني من؟ لتحديد المتسببين بالحادثة أو القائمين عليها، والثالث أين؟ لتحديد المكان الذي جري فيه الحدث، والرابع متى؟ أي وقت وقوع الحدث، والخامس لماذا؟ لتحديد الهدف والغرض منه، ومن خلال هذه الأدوات الاستفهامية يمكن للقارئ أن يحيط بالمعلومة بشكل كبير.

نبّه “الليلي” بأن على أن المنسق الإعلامي بحاجة ماسة لتطوير مهاراته في الصياغة الصحفية عن طريق القراءة ومتابعة القنوات الإعلامية المختلفة، وكذلك تقارير صحفية وتلفزيونية لها شهرتها وسمعتها في المجال الإعلامي، مشيرًا إلى ضرورة الإلمام بمسميات الشخصيات الرسمية ومناصبها جيدًا.

وبيّن أن هناك منسقين يستطيعون جذب قرائهم في موقع الإدارة عن طريق صفحة “مدرستي”، والذي يرفع المنسق عن طريقه البرامج والأنشطة كافة، وكذلك لما لعنوان الخبر من أهمية في قراءة بقية الأخبار، وهذا يتطلب دراية وخبرة ثقافية واجتماعية بالمحيط نفسه الذي سيستقبل العنوان لأنه أهم جزء في الخبر الصحفي؛ لذلك يجب اختيار أقوى الكلمات ووضعها في المقدمة، موضحًا أن كل منسق له أسلوبه الخاص به، وهو ما يجب امتلاكه بعيدًا عن التقليد أو التشبه بأحد.