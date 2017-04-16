مبادرة مغرد بطلب “ريتويت” مقابل طعام للمحتاجين وشركات تتفاعل

الأحساء – خاص

انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، التي تخاطب حسابات الشركات ويعرضون عليها القيام باستجداء إعادة التغريدة مقابل جهاز آيفون أو غيره (كم تبون رتويت وتعطوني آيفون) ليقوم بالتغريد بها أحد الأشخاص لشركة معينة فتتحداه بعدد كبير من الرتويتات، ولكن هذه المرة جاءت فكرة المغرد “عبعزيز” مختلفة؛ فكانت رائعة وخلاقة وأوجدت تفاعلًا واسعًا خلال 24 ساعة من نشرها ولازال التفاعل مستمرًا.

فقد غرّد حساب “عبعزيز” بتويتر، لمطعم شاورمر، مقترحًا عليه إعطاءه 100 ساندويتش مقابل عددًا من “الريتويت”، حيث كتب: “‏الأعزاء شاورمر [email protected] طيبة. ‏كم ريتويت عشان تعطونا 100 ساندويتش نوزعها على عمال النظافة في الشارع؟”. فكان الرد إيجابيًا ومختلفًا كذلك من شاورمر، حيث علّق الحساب: “مرحبًا عبدالعزيز، حنا نعاون على الخير، لك100 شاورما بدون ريتويت”.

ولم تنتهِ القصة هنا، حيث تبعت هذه التغريدة تغريدات من شركات أخرى تعرض التبرع، حيث غرد حساب “بيتزا إن”: “حيا الله عزيز! نبي نشاركك الأجر! ونوزع 100بيتزا معاك”، كذلك كان رد فعل حساب “مياه تانيا‏” الذي كتب: “حيّا الله الجميع! الشاورما والبيتزا تعطش والجو حار! مويتكم علينا وبالكمية اللي تحتاجونها”.

“برند ديتلز” أيضًا بادر بالتصوير والتوزيع والثوثيق مجانًا لإيصال فكرة عمل الخير، فيما تبرع “كريم السعودية” بالتوصيل، قائلًا: “كباتنا جاهزين ونبي نشارك!”، بينما جاءت مشاركة حساب “رُحماء‏” بـ100 حافظة ماء + قبعة للوقاية من الشمس.

أما حساب منصة “للباب‏” فذكر: شكرًا عبدالعزيز! منصة للباب خدمة جديدة في السعودية وعندنا مندوبين في جميع أنحاء المملكة مستعدين للتطوع معكم في توزيع الوجبات على المحتاجين، في حين أبدى مطعم ODynamite” استعداده للمشاركة: “أهلين أخ عبدالعزيز وحنا نبي نشاركك معكم والكميه اللي تحتاجها جاهزين فيها إن شاء الله، والله يكتب الأجر للجميع”.

إلى هنا، رحّب حساب “دومينوز السعودية‏” بمبادرة عبدالعزيز، وقال: “أطعم بيتزا من عندها 100بيتزا”، كذلك كانت هناك مشاركة فعالة من “الاتصالات السعودية‏” التي تبرعت بـ100 بطاقة شحن من “سوا” ليتواصل العمال مع أحبابهم.

وعلى جانب آخر، نالت تلك المبادرة، إشادة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث ذكر مفرح الشقيقي‏: “أنت عظيم يا عبدعزيز، وما يحدث في هذا المنشن مفخرة حقيقية، أنا معكم متطوّع للتنسيق والعمل الميداني والإعلامي إن لزم الأمر وإيصال المبادرات للعمال”.

“بسام اللحياني‏” من جهته، رأى أن تلك المبادرة: “مثال تطبيقي لمواطن سعودي مُبادر لزرع قيمة التواضع والاحترام وروح التعاون”، مضيفًا: “شكرًا عبدالعزيز، ولكل من ساهم معك في هذا العمل المبارك”.

واعتبر “بندر عطيف‏” أن: “هذه المبادرة والحماس تؤكد عبارة #فينا_خير”؛ لتضيف “نُوره”: “مرحبًا عبد العزيز وأنا مني 5ريالات مع كل وجبة لكل عامل”، وشجع أبوفيصل تلك المبادرة، حيث كتب: “بيض الله وجهك.. وياليت كل من شارك يكون قدها.. وعمال النظافة والفقراء يستاهلون منا الكثير”.

وأخيرًا، أكدت “بؤس‏”: “مبادرتك رائعة عبدالعزيز، أتمنى لها التوفيق، تطوع ومبادرة خيرية بشرط لا تصورونها وأنتم توزعونها على العمال، أتمنى إذا حدث تصوير صور إعداد الواجبات الشباب المتطوعين الاجتماعات أما توزيع الأكل على العمال لا تصوره هذه مبادرتك لا تهين بها أحدًا بأي شكل، وشكرًا”.