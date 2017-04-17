“شرطة الرياض” توضح سبب قيادة وافد لمركبة أمنية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد مقطع فيديو تظهر فيه مركبة أمنيه بقيادة وافد أجنبي.

وأضاف، بالتحقق من صحته، اتضح أن المركبة سبق أن تعرضت لعطل فني في جهاز ناقل الحركة؛ مما استدعى تسليمها لمركز الصيانة التابع لوكيل البيع لإجراء الخدمة اللازمة كونها تحت الضمان لتعذر إصلاح الخلل في مراكز الصيانة الداخلية التابعة للجهة المستفيدة من المركبة.

وتابع، بالتواصل مع الشركة مقدمة الخدمة بررت خروج المركبة بقيادة الفني المختص إلى خارج مركز الصيانة بقصد تجربتها، وتقدمت باعتذار رسمي عن هذا التصرف من قِبلهم بسبب جهلهم بالأنظمة الخاصة بقيادة المركبات الرسمية، وجرت إحالة الأوراق للجهة المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.