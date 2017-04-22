جمعية مكافحة أمراض الدم الوراثية تفتتح الحملة التوعوية بـ”الهيموفيليا” بالأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

افتتحت الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالأحساء ممثلة في إدارة الإعلام التربوي، يوم أمس الجمعة، فعاليات اليوم العالمي للهيموفيليا 2017م بمجمع الراشد تاون سكوير، والتي تستمر لمدة يومين وتضمنت العديد من الفعاليات من أبرزها مشاركة 10 جهات طبية حكومية وخاصة، إضافة لمعرض توعوي مصاحب.

والكثير منا لا يعرف عن المرض الوراثي الهيموفيليا “نزف الدم”، حيث إنه أحد أمراض الدم الوراثية الناتجة عن نقص أحد عوامل التجلط في الدم بحيث لا يتخثر دم المصاب بشكل طبيعي؛ مما يجعله ينزف لمدة أطول ويحتاج إلى مجموعة من الأدوية التي تساعد على تخثر الدم.

ويرجع السبب في الإصابة بالهيموفيليا إلى حدوث اضطرابات في الجينات المسؤولة عن تصنيع معاملات التجلط في الدم، سواء كان الاضطراب في الجينات المورثة من أحد الوالدين والتي تنتقل؛ فتظهر عليه أعراض الهيموفيليا، أو بسبب حدوث طفرات جينية في أثناء تكوين معاملات التجلط لدى الطفل، على الرغم من عدم وجود إصابات لأحد الوالدين أو العائلة، ولا يوجد علاج نهائي حاليًا لهذا المرض.

ومن جانبه، دعا مدير عام الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء عبدالعزيز العودة مدير مكتب التعليم بالمبرز؛ الجميع للاهتمام بالمصابين بهذا المرض خصوصا النقص العامل8 A الذي قد يؤدي إلى نزف بالدماغ دون علم المريض مما يؤدي إلى الوفاة.

وأشار إلى أن جهود حكومتنا الرشيدة مازلت مستمرة في الدعم العلاجي والتوعوي لهذه الفئة الغالية، والحمد لله أننا مع زيادة الوعي بأمراض الدم الوراثية في محافظة الأحساء نجني ثمارها من خلال الحملات التوعوية والتثقيفية التي تقوم بها الجمعية أو الجهات الصحية ذات العلاقة والتي نتجت عنها زيادة في وعي المواطن بخطورة هذه الأمراض على مستقبل الأجيال القادمة.