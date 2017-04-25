“الشورى” يوافق على تحويل كلية الشريعة بالأحساء إلى جامعة عامة مستقلة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلن الحساب الرسمي لمجلس الشورى في “تويتر”، منذ قليل، موافقة المجلس على تحويل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء التابعة لجامعة الإمام إلى جامعة عامة مستقلة.

وكانت لجنة تعليم الشورى برئاسة الدكتور ناصر الموسى عضو المجلس، قد تبنّت توصية للعضو سعدون السعدون لتحويل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة مستقلة.

وقد لاقت هذه التوصية تأييد كثير من أبناء المحافظة، حيث نوّه المشرف العام على صحيفة “الأحساء اليوم” ورئيس التحرير بدر العتيبي، بأهمية هذه الخطوة وخاصة أن الأحساء تعدّ من أكثر محافظات السعودية كثافة سكانية، ويبلغ عدد طلاب التعليم العام بها قرابة ربع المليون، فضلًا عن أن نسب القبول في الجامعة الوحيدة في المحافظة هي الأعلى بسبب قلة المقاعد، الأمر الذي جعل عدد كبير منهم لا يستطع الالتحاق بها.

ولفت “العتيبي” في مقاله، إلى أنه وبحسب إحصاءات وزارة التعليم؛ فعدد طلاب والطالبات التابعين لتعليم الأحساء أكثر بـ 15‎‎% من طلاب تعليم الشرقية، كما أن عدد طلاب المرحلة الثانوية في الأحساء أكثر بـ 58‎% من طلاب تعليم الشرقية، وهو ما يعني أن كثيرًا من الطلاب سيتخرجون وقد لا يجدون مقاعد تستوعبهم في جامعتهم الوحيدة، ومن ثم فإن تحويل كلية الشريعة إلى جامعة للعلوم التطبيقية ضرورة وسيميزها لتخرّج طلابًا يحتاجهم سوق العمل.