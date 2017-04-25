“ساما” تحدد 5 أيام عمل أسبوعيًا و8 ساعات يوميًا لمراكز التحويلات المالية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أفادت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، وجهت تعميماً لمراكز التحويلات المالية التابعة للمصارف وشركات التحويل المرخصة، تلزمها بتحديد خمسة أيام عمل في الأسبوع على ألا تتجاوز ساعات العمل ثماني ساعات يومياً.

وأشارت المصادر بحسب “الاقتصادية” إلى أن التعميم نصَّ على أن يبدأ العمل بهذا التنظيم اعتباراً من شهر يوليو المقبل.

وأوضحت أن أيام العمل ستكون من الأحد إلى الخميس، ويجوز العمل يوم السبت كعمل إضافي اختياري بعد أخذ موافقة من مؤسسة النقد لكل فرع، على أن يكون الجمعة إجازة رسمية لجميع مراكز التحويل.

وحددت “ساما” بحسب التعميم ساعات عمل المراكز ثماني ساعات عمل، وذلك بين الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً لجميع أيام العمل، على أن تحدد المراكز ساعات بدء العمل خلال تلك الفترة.

يشار إلى أن التحويلات النقدية للأجانب بلغت خلال عام 2016 نحو 152 مليار ريال، كما بلغت التحويلات النقدية للسعوديين نحو 60 مليار ريال خلال نفس العام.