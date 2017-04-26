خبير إيطالي في اليونسكو يدعو لإنشاء مشروع بيئي في “جواثى” الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

دعا خبير في اليونسكو إلى إنشاء مشروع بيئي ثقافي في منطقة “جواثى”، مؤكدًا أن “جواثى” تقع في قلب الأحساء، وأنها كانت محطة تجارية وواحة زراعية مهمة، وقال: “تاريخيًا جواثى قلب هجر، وموقعها إستراتيجي فهي من جهة تقع جنوب البحرين، ومن جهة أخرى تقع على مسافة قريبة من البحر، وكانت محطة على طرق التجارة”.

وأوضح الإيطالي الدكتور بيترو ليونارو، في ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مؤخرًا في الأحساء، حول تسجيل واحة الأحساء في قائمة التراث العالمي بعد تقديم الملف لليونسكو، أوضح أن “جواثى” كانت مستوطنة شهدت منذ آلاف السنين ازدهارًا حضاريًا على مر العصور، ابتداء من العصر الحجري حتى العصور الإسلامية مرورا بالعصر البرونزي.

ويشير “ليونارو” إلى أن جواثى كانت منطقة زراعية مهمة، ومازال هناك في المنطقة الغربية في “جواثى” بقايا أثرية لقنوات الري القديمة، كما هو مشاهد في عين أم قنيص في الكلابية، لافتًا إلى أن “المحلم” كان يسقي “جواثى”، وهو كما تشير بعض المصادر التاريخية “نهر عظيم، بهَجَر، تسقي نخيل جواثاء، وقُريّات من قرى هجَر”، ويشير آخرون إلى أن “المحلم” كان يخرج من “عين أم سبعة” ثم يتّجه الماء متدفِّقاً شرقاً نحو بريّة العقير.

ودعا خبير اليونسكو، إلى إنشاء متنزه بيئي ثقافي يكشف للسياح عن تاريخ “جواثى” وأهميتها الأثرية والتجارية والزراعية عبر العصور، ويعرض طرق الري القديمة في واحة الأحساء، وأن يضم مركزًا للزوار ومعرضًا ثلاثي الأبعاد ومطبوعات سياحية.

جدير بالذكر، أن المعماري بيترو ليونارو عمل مستشارًا لليونسكو في عدد من المواضيع المتعلقة بالمناطق الجافة وإدارة المياه والحضارة الإسلامية والتحديات التي تواجه الأنظمة البيئية، كما شارك مع منظمات عالمية في مشاريع للحفاظ على أنظمة الحصاد القديمة في اليمن وموريتانيا وأثيوبيا، وفي الأردن ساهم أيضًا ضمن خطة لليونسكو في إعادة بناء نظام الري القديم في البتراء.