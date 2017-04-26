أمير الشرقية يكرّم “الاتصالات السعودية” لدعمها يوم المهنة بجامعة الملك فهد للبترول

الأحساء – “الأحساء اليوم”

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، مؤخرًا، شركة الاتصالات السعودية STC؛ لرعايتها البلاتينية يوم المهنة الـ (34) بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث تسلم درع التكريم من سموه نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية بالاتصالات السعودية المهندس أحمد الغامدي.

وفي السياق، قام الأمير سعود بزيارة لجناح الشركة المشارك بالمناسبة، واستمع إلى شرح وافٍ من المهندس أحمد الغامدي، عن الفرص الوظيفية التي تقدمها الشركة للخريجين، والتخصصات المطلوبة بالاتصالات السعودية وانتقاء الكوادر المطلوبة من خلال الالتقاء بالطلاب المتوقع تخرجهم لهذا العام وعرض الفرص الوظيفية المتاحة لهم؛ بهدف استقطاب وتوظيف الطلاب المتميزين بما يتوافق مع احتياجات الشركة.

وفي ختام المعرض، أعرب أمير المنطقة الشرقية، عن شكره وتقديره لـ”الاتصالات السعودية”؛ نظير مشاركتها ورعايتها البلاتينية لفعاليات يوم المهنة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجهودها في توطين الوظائف.

جدير بالذكر أن الاتصالات السعودية تسعى من خلال مشاركاتها المتنوعة في يوم المهنة الذي يقام في عدد من الجامعات السعودية لضم المميزين من الشباب السعودي حديثي التخرج ممن أثبتوا قدراتهم العلمية للاستفادة من خبراتهم وصقل مهاراتهم بما يمكنهم من مواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها صناعة الاتصالات في العالم.