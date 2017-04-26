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الأربعاء, 29 رجب 1438 هـ, الموافق 26 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“النوه” يشارك في تحكيم عروض مهرجان مسرح الطفل السادس بالدمام

“النوه” يشارك في تحكيم عروض مهرجان مسرح الطفل السادس بالدمام

الأحساء – عبدالمحسن القطان

يشارك المخرج المسرحي وعضو لجنة المسرح بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء سلطان النوه كعضو لجنة تحكيم العروض المسرحية بمهرجان مسرح الطفل السادس، والذي تنظمه لجنة الفنون المسرحية بجمعية الثقافة والفنون بالدمام؛ بدءًا من اليوم الأربعاء.

وبجانب “النوه”، يشارك في تحكيم العروض المسرحية كل من المخرج معتز العبدالله، والمخرجة البحرينية غادة الفيحاني، حيث تقدم في فعاليات الدورة 10 عروض مسرحية خاصة بالطفل وبفرق مسرحية من الدمام والأحساء والرياض والبحرين والمدينة المنورة وحائل تتنافس على جوائز المهرجان.

وبهذه المناسبة، قدّم المخرج سلطان النوه، شكره وتقديره لمدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام أحمد الملا، ولمدير المهرجان؛ على ثقتهم، مبديًا كل الاستعداد وتقديم كل ما يلزم والمساهمة في هذا البرنامج المسرحي المميز والمهم.

يذكر أن “النوه” حصل على جوائز في التأليف المسرحي بمهرجاني بركان والناظور الدوليان لمسرح الطفل بالمغرب، وكذلك جوائز في الإخراج والتمثيل والسينوغرافيا بمهرجان الفرق المسرحية الأهلية الخليجية بقطر، إضافة إلى عضويته التحكيم في العديد من مهرجانات المسرح منه مهرجان الأحساء المسرحي، ومهرجان المسرح المديني بالمدينة المنورة، وتحكيم المنافسات المسرحية المدرسية في كل من الأحساء والمدينة المنورة.

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