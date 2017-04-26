الحكم بسجن مواطن وزوجته وأخته حاولوا الخروج بأطفالهم لسوريا للانضمام لـ”داعش”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً بحق رجل وزوجته وأخته حاولوا السفر إلى سوريا والزج بأطفالهم في مواطن الصراع، حيث قررت المحكمة سجن المتهم الأول بسجنه مدة (7)سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه و مصادرة جهاز الجوال وذاكرة البيانات المضبوطة بحوزته ومنعه من السفر خارج المملكة مدة (7) سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.

وذلك بعد أن ثبت لدى المحكمة إدانته بتأييده تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي، وسفره إلى تركيا برفقة زوجته المدعى عليها الثانية وأخته المدعى عليها الثالثة وأطفاله بقصد الدخول إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي للمشاركة معهم في القتال ومبايعته التنظيم وتستره على مجموعة من الأشخاص خرجوا إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك مع علمه بذلك، وتفريطه بالأمانة الموكلة إليه بالمحافظة على أطفاله وتضليلهم من خلال شروعه في إدخالهم معه إلى مناطق الصراع، وشروعه في السفر إلى أوكرانيا برفقة أسرته بقصد التواري عن الجهات الأمنية، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (التليجرام) مع عدد من الأشخاص بقصد تنسيق سفره إلى سوريا ، وتخزينه في ذاكرة البيانات لما من شأنه المساس بالنظام العام.

كما قررت المحكمة تعزير المتهمة الثانية، لقاء ما ثبت بحقها بالسجن (24) شهراً ومنعها من السفر خارج المملكة مدة (3) سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها، وذلك بعد ثبوت إدانتها بالشروع في السفر إلى سوريا برفقة زوجها المدعى عليه الأول وأطفالها و تسترها على زوجها المدعى عليه الأول وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه مع علمها بعزمه على الخروج إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي للمشاركة معه في القتال وعدم إبلاغها عمن حرض زوجها على الخروج مع علمها بذلك وإعدادها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلها مع إحدى النساء عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (التليجرام) لمحاولة تنسيق سفرها إلى سوريا للحاق بزوجها هناك وتفريطها بالأمانة الموكلة إليها بالمحافظة على أطفالها وتضليلهم من خلال شروعها في إدخالهم معها إلى مناطق الصراع.

وقررت المحكمة تعزير المتهمة الثالثة لقاء ما ثبت بحقها بالسجن (18) شهر اعتباراً من تاريخ إيقافها ومنعها من السفر خارج المملكة مدة (سنتين) اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها.

وذلك بعد ثبوت شروعها في السفر إلى سوريا برفقة أخيها المدعى عليه الأول وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن زوجها مع علمها بسفره إلى سوريا ومشاركته في القتال هناك وتسترها على أخيها المدعى عليه الأول وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه مع علمها بعزمه في السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم ما يسمى داعش والمشاركة معه في القتال.