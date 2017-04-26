“ضوئيات” توقع مذكرة تفاهم مع “زين” لإيصال خدمات الألياف البصرية للمنازل

الأحساء – “الأحساء اليوم”

وقّعت شركة ضوئيات إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، مؤخرًا، مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” في مجال إيصال خدمات الألياف البصرية للمنازل.

وتأتي المذكرة، التي وقعها الرئيس التنفيذي لضوئيات الدكتور أحمد سندي، والرئيس التنفيذي لزين السعودية “بيتر كالياروبولوس”، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة، والرئيس التنفيذي للتقنية في زين السعودية المهندس سلطان الدغيثر، تأتي في إطار مبادرات المملكة الرامية إلى سرعة نشر خدمات النطاق العريض لتعزيز مكانتها الدولية في هذا المجال وتقديم خدمات إنترنت عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.

وفي هذا الصدد، أوضح “سندي” أن المذكرة ستعمل على تعزيز سبل التعاون والشراكة الإستراتيجية مع “زين السعودية”، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القوية لشبكة الألياف البصرية من ضوئيات، والتي تبلغ أطوالها أكثر من 55 ألف كيلومتر دائري وتغطي معظم مناطق المملكة؛ بهدف تقديم خدمات متطورة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتزويد القطاع السكني بخدمات النطاق العريض والبث التلفزيوني، وإمكانية توفير حزم من خدمات المنازل الذكية والخدمات الرقمية المتطورة.

وهو ما من شأنه –بحسب “سندي”- المساهمة في تسريع عملية التحول الرقمي بالمملكة وتعزيز مكانتها عالمياً في مستوى الجاهزية الرقمية، إضافة إلى مواكبة ذلك لمبادرات الحكومة الرشيدة التي تسعى لتحقيقها عبر مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، لنشر خدمات النطاق العريض ورفع سرعات شبكة الإنترنت وجودتها.

وأضاف بأن مذكرة التفاهم تأتي متوافقة مع التوجه العالمي في التعاون بين قطاعي الكهرباء والاتصالات للاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي وضعتها الدولة في البنية التحتية للكهرباء، وما تشمله من بنية قوية لشبكة الألياف البصرية، وهو ما يساهم بدوره في خفض التكاليف واختصار الفترة الزمنية لنشر خدمات النطاق العريض في المملكة، كما أنها خطوة مهمة في سبيل تفعيل خطط وإستراتيجيات “ضوئيات” للتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، الذين لديهم إمكانات وخبرات مميزة للاستفادة من شبكة الألياف البصرية التي تمتلكها.

وأكد الرئيس التنفيذي لضوئيات، أن الشركة تعتز بشراكتها مع “زين السعودية”، وتتطلع إلى مزيد من التعاون والتكامل؛ بما يعظم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء، ويدعم توجهاتها في خدمة التنمية الوطنية وتنويع مصادر دخلها واستثماراتها.

ومن جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لـ”زين السعودية”، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تعد بمثابة نجاح لإستراتيجيات التعاون مع شركتي ضوئيات والسعودية للكهرباء، وستكون موجهة لتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين في مجالات النطاق العريض والإنترنت الرقمي عبر شبكة الألياف البصرية.

ولفت “كالياروبولوس” إلى أن توقيع هذه المذكرة جاء متوافقًا مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى أنها تحقق التعاون بين قطاعي الكهرباء والاتصالات للاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية لدى الطرفين.

جدير بالذكر، أن شركة “ضوئيات” التابعة للشركة السعودية للكهرباء وقعت خطاب نوايا مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” في أكتوبر من العام 2016، وذلك بهدف التعاون واستفادة شركة “زين السعودية” من شبكة الألياف البصرية التابعة للشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى التسويق المتبادل لخدمات كل منهما، وتوفير مواقع جديدة لإنشاء الأبراج ومراكز البنية التحتية للاتصالات.