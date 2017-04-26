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الأربعاء, 29 رجب 1438 هـ, الموافق 26 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“حساب المواطن”: لم يتم إسقاط أي مسجل.. والدعم قد يشمل من يتجاوز دخله 20 ألف ريال

“حساب المواطن”: لم يتم إسقاط أي مسجل.. والدعم قد يشمل من يتجاوز دخله 20 ألف ريال

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف المشرف على برنامج “حساب المواطن” ماجد العصيمي عن وصول عدد المسجلين في البرنامج إلى نحو 3 ملايين أسرة، ونفى إسقاط أي مسجل حتى الآن، لافتا إلى إمكانية شمول الدعم لمن يتجاوز دخله 20 ألف ريال.

وأوضح العصيمي، وفقا لـ”الحياة”، أن المعلومات المدخلة في حساب المواطن في هذه المرحلة لا تشمل قيمة الصكوك العقارية الخاصة بالمواطنين، ولا قيمة التي يملكونها.

وقال إن موعد الصرف مربوط بسياسة الدعم المالي الذي يقر من المقام السامي، بعد رفع التصور لهم في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك خمس فئات للدعم، ولكل فئة مبلغ دعم خاص بها، وستكون مقسمة على عدد الأسرة أو المبلغ المالي.

وأشار إلى أن التحديث ربع السنوي هو الأداة التي بواسطتها سيتم تلافي أية أخطاء.

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