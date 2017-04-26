بموجب اتفاقية مع “التعليم”.. STC تدعم المراكز العلمية بالمملكة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أبرمت شركة الاتصالات السعودية STC، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع وزارة التعليم لدعم المراكز العلمية بالمملكة، حيث وقع الاتفاقية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية الدكتور خالد بن حسين البياري.

ومن جانبه، بيّن “البياري” أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحقيق التعاون المشترك بين وزارة التعليم ممثلة بمركز STEM الوطني وشركة الاتصالات السعودية، في مجال إعداد الجيل الحالي للتنافسية العلمية والاقتصاد المعرفي من خلال التعاون بين الطرفين في المبادرات العلمية المجتمعية.

في حين، عبّر “العيسى” عن شكره للاتصالات السعودية وتقديره لمساهمتها في كثير من البرامج التعليمية ومنها المراكز العلمية في مناطق المملكة، والتي تضيف نافذة تربوية علمية ترفع من وعي الطلاب وتحفزهم نحو المجالات العلمية واستثارة هممهم وإبداعاتهم في هذا المجال.

جدير بالذكر، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي STC لتعزيز ودعم التنمية البشرية، وتحسين التعليم في مستوياته كافة، في ظل رؤية المملكة 2030 الداعمة للتنافسية واقتصاديات المعرفة، حيث تحرص STC على تبني برامج مجتمعية تواكب التطور التقني وتخدم مختلف فئات المجتمع.