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الأربعاء, 29 رجب 1438 هـ, الموافق 26 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الغذاء والدواء”: حظر استيراد أسماك السلمون الأطلسي من الدنمارك

“الغذاء والدواء”: حظر استيراد أسماك السلمون الأطلسي من الدنمارك

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، حظر استيراد أسماك السلمون الأطلسي المبردة والمجمدة من جزر فارو بالمملكة الدنماركية مؤقتاً، بسبب مرض عدوى فيروس الأنيميا الذي يصيب أسماك السلمون الأطلسي.

وقالت الهيئة في بيان لها: ‘‘إن قرراها هذا جاء بناءً على تقرير التبليغ الفوري الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) الذي يفيد بظهور مرض عدوى فيروس الأنيميا الذي يصيب أسماك السلمون الأطلسي في جزر فارو بالمملكة الدنماركية‘‘.

واستثنت الهيئة من الحظر المؤقت، الأسماك ومنتجاتها المعلبة المعقمة بالحرارة على أن تكون درجة حرارة تعقيم 121م° لمدة 6,3 دقيقة أو ما يعادلها، ومنتجات الأسماك المبسترة على درجة حرارة 90م° لمدة 10 دقائق أو ما يعادلها لضمان تعطيل المسبب المرضي.

وشمل الاستثناء الأسماك منزوعة الأحشاء المجففة ميكانيكياً على درجة حرارة 100م° لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، أو ما يعادلها لضمان تعطيل المسبب المرضي، والأسماك المجمدة منزوعة الأحشاء، وشرائح الأسماك المجمدة، وزيت السمك، ومسحوق السمك (أعلاف).

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