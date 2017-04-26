“المياه” توضح حقيقة فصل الموظفين السعوديين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نفت شركة المياه الوطنية اليوم الأربعاء صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف عن استغنائها لبعض الموظفين السعوديين على ملاكها.

وقالت “المياه” في بيان لها نشرته اليوم “أن الموظفين الذي تم الاستغناء عنهم تابعين لشركات مشغلة كانت متعاقدة معها لفترة زمنية محددة بين الطرفين بنظام العقود التشغيلية من خلال كادر بشري ولا رغبة في التجديد لانتهاء مدتها القانونية، حيث تخضع العقود التشغيلية بقطاع توزيع المياه للمراجعة الدورية بهدف الارتقاء بمستوى خدمات القطاع وترشيد النفقات أسوة بكثير من القطاعات الخدمية.