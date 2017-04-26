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الأربعاء, 29 رجب 1438 هـ, الموافق 26 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالفيديو.. “تريلا” تنحرف على طريق جبلي وتتعلق في الهواء جنوب الطائف

بالفيديو.. “تريلا” تنحرف على طريق جبلي وتتعلق في الهواء جنوب الطائف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نجا قائد شاحنة “تريلا” من الموت المحقق اليوم (الأربعاء)، بعد أن انحرفت سيارته وخرجت عن الطريق الجبلي في عقبة الصفيحة بجنوب الطائف، وكادت تسقط أسفل الوادي.

وأظهر مقطع فيديو التريلا وقد خرجت عن الطريق لوجود انحراف شديد فيه، وفقد سائقها التحكم فيها، وتجاوزت الحواجز الإسمنتية بكاملها بعد أن حطمتها، وواصلت طريقها إلى الوادي، إلا أنها توقفت بعد أن أصبح جزء كبير منها معلقًا في الهواء.

وتسود منطقة الحادث، وهي عقبة الصفيحة بجنوب الطائف التي تربط ترعة ثقيف بمركز المرقبان بني ذبيان بتهامة، المنعطفات الخطرة والضيقة، وكادت التريلا تسقط في هاوية سحيقة، لكنها توقفت وتعلقت مقدمتها في الهواء، وتمكن قائدها من الخروج قبل أن تسقط.

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