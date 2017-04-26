إحباط تهريب كميات من الحشيش والقات بجازان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نجح رجال اﻷمن بشرطة منطقة جازان في إحباط تهريب كميات من الحشيش والقات في عدد من العمليات اﻷمنية المنفصلة التي نفذت بعدد من محافظات المنطقة شملت جبال الحشر والفطيحة والحقو وبلغازي والعيدابي.

وتمكن رجال اﻷمن بشرطة جبال الحشر في العملية اﻷولى من إحباط تهريب كميات من الحشيش المخدر حاول مجموعة من اﻷفارقة تهريبها بمنطقة جبلية وعرة وذلك بمشاركة فرقة من مكافحة المخدرات رغم قيام المهربين بإطلاق النار تجاه رجال اﻷمن فتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف والرد عليهم بالمثل ما أسفر عن إصابة شخصين منهم واﻹطاحة بالبقية، حيث عثر بحوزتهم على 31 بلاطة من الحشيش المخدر.

وشهدت العملية الثانية التي نفذها رجال اﻷمن بشرطة محافظة بلغازي ضبط 4 مركبات مختلفة عثر بها على 88 حزمة من نبات القات المحظور.

وفي العملية الثالثة تمكن رجال اﻷمن بشرطة الفطيحة من ضبط مركبة نقل متوسط يستقلها وافد آسيوي عثر بها على 132 حزمة من القات مخبأة بشكل محكم بالتجويف الداخلي لصندوق المركبة.