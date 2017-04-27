تعليم الأحساء يختتم أسبوع الصم (42) ومختص يحذّر من توصيل الإشارة بشكل خاطئ

الأحساء – “الأحساء اليوم”

اختتمت إدارة التربية الخاصة “بنين” بتعليم الأحساء، اليوم الخميس، فعاليات أسبوع الصم (42)، والذي انطلق يوم الأحد الماضي، ولمدة أسبوع نفذ خلاله محاضرات توعوية وبرنامج التواصل مع الصم وذلك بمستشفى العيون والانف والحنجرة “الجبر”.

وبدوره، أكد المعلم المختص في لغة الإشارة للصم والبكم محمد الحنون، أن هذه الفئة الغالية على المجتمع تجد رعاية ولفتة كريمة من القائمين على التعليم في المملكة، بفضل ما توفر لهم من معاهد وبرامج خاصة ساعدتهم على التواصل مع المجتمع بشكل ثقافي وسريع، مما انعكس على مستواهم الاقتصادي وموقعهم الاجتماعي بشكل إيجابي.

وأشار “الحنون”، الذي كان يتحدث خلال محاضرة بمستشفى الجبر للأنف والأذن والحنجرة بمدينة المبرز أمس بمناسبة أسبوع الأصم (42) تحت شعار “لغة الإشارة وسيلة مساعدة هامة للتواصل مع الأصم”، وبتنظيم من الإدارة العامة للتعليم بالأحساء بالتعاون مع جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، أشار إلى أن الإنسان الأصم يحتاج إلى من يوصل إليه لغة الإشارة بشكل صحيح، خصوصًا عندما يتعامل معه في الأمور الصحية كـ”صرف الأدوية وطريقة استعمالها”؛ لأن فهمه إياها بشكل خاطئ قد يفقده حياته، وكذلك الأمور الدينية.

وذكر “الحنون” أن التواصل مع الصم يعتمد اعتمادًا كبيرًا على لغة الإشارة، رغم إنه هنالك ممارسات أخرى يمكن تصنيفها ضمن مستويات التخاطب الإشاري مثل إشارات تحية السلام وغيرها، موضحًا أن عملية التخاطب تتم عن طريق حركات اليدين كالأصابع لتوضيح الأرقام والحروف، وتعابير الوجه لنقل المشاعر والميول، وتقترن بحركات الأيدي لتعطي تراكيب للعديد من المعاني، إضافة إلى حركات الشفاه التي تعد مرحلة متطورة من قوة الملاحظة، إذ يقرأ الأصم الكلمات من الشفاه مباشرة، وكذلك حركة الجسم كوضع بعض الإشارات على الأكتاف، أو قمة وجوانب الرأس أو الصدر والبطن في استعمال إيحائي لتوضيح الرغبات والمعاني وذلك بشكل عام للتعبير عن الذات، وهي تختلف من بلد إلى آخر.

من جهته، بيّن مدرب لغة الإشارة بإدارة التعليم بالأحساء أحمد الكويتي، أن الإدارة تتعاون مع جهات حكومية عديدة من أجل نشر ثقافة لغة الإشارة التي يحتاجها موظفون ومسؤولون يتعاملون مع الصم والبكم، وفي مجالات مختلفة علمية وفنية وتقدم البرامج التربوية واللقاءات، ومن ضمنها هذه الفعالية المبسطة لمدة ثلاثة أيام لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين سمعيًا، والتي جاءت في المستشفى.

ولفت “الكويتي”: “ولاشك أنه يعوده مراجعون ومرضى من تلك الفئة الغالية، وتم اختيار هذا المستشفى لكثرة إقبال ذوي الاحتياجات عليه، ومن باب التعاون بين الجميع والشراكة المجتمعية لزيادة ثقافة لغة الإشارة بين الدوائر الحكومية”.