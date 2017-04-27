STC تحقّق جائزتي أفضل شركة رعايات رياضية وتبني برامج تطوير الناشئين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

حقّقت شركة الاتصالات السعودية STC، جائزتين ذهبيتين كأفضل شركة رعايات رياضية في الشرق الأوسط، وتبني أفضل برنامج لتطوير الناشئين في المجال الرياضي، حيث تسلّم الجائزتين في حفل جوائز صناعة الرياضة الذي أقيم بدبي مؤخرًا، مدير إدارة الرعايات الرياضية في STC المهندس حسين بن عبدالهادي اليامي.

وتميزت الرعاية الرياضية للاتصالات السعودية بتنوعها وشموليتها في الوقت نفسه، وتحقيق هدفها بالوصول لأكبر قدر ممكن من الجمهور المستهدف من مختلف الفئات الرياضية، كما تحرص الشركة أن تكون الرعاية هادفة وتغلب جانب المسؤرولية الاجتماعية في دعم المواهب السعودية الشابة في رياضة كرة القدم، فضلًا عن الاهتمام بالمنتخبات الوطنية في مختلف الدرجات السنية، وفي الوقت نفسه تواصل الشركة شراكة إستراتيجية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، تركز فيها على مؤازرة المنتخب السعودي الأول، وترعى بطولات الكؤوس المحلية التي تحمل أسماء قادة هذا الوطن المعطاء.

وعلى المستوى العالمي لدى الشركة شراكة شراكات إستراتيجية مع ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الأسباني، وتوظف هذه الشراكة في اكتشاف المواهب السعودية من خلال برنامج “عيش التحدي” الذي ينفذ في بعض مدن المملكة بمشاركة مدربين ممثلين للناديين العالميين، وكذلك يتم إرسال عدد من المواهب السعودية الناشئة إلى أكاديميتي مانشستر ومدريد، لحضور برامج تطويرية تصقل مهاراتهم في رياضة كرة القدم.