الربيش: إنشاء أول مركز متخصص بالمملكة لمعالجة النفايات في جامعة الإمام عبدالرحمن

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نظّمت كلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وجمعية تقنية وإدارة البيئة، صباح أمس الأربعاء، ندوة علمية تحت عنوان “إدارة مخلفات التشييد والهدم.. النقص والفرص”، والتي عقدت في مبنى كلية الهندسة، بحضور متخصصين من قطاعات حكومية وخاصة مثل أمانة المنطقة الشرقية والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومتحدثين من الجامعة.

وفي الأثناء، كشف مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، عن إنشاء مركز متخصص يعنى بمعالجة النفايات في المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات العلمية ذات العلاقة في مجال المحافظة على البيئة تشرف عليه كلية الهندسة في الجامعة.

وأضاف الدكتور الربيش بأن إنشاء مركز لمعالجة النفايات في المنطقة الشرقية سيكون مقره الجامعة والتي سوف تعمل ما بوسعها لإنشاء هذا المركز مع الجهات المختصة وبدورها ستقدم المكان وتهيئ البيئة الحاضنة للمركز واستقطاب متخصصين من هيئة التدريس والمتميزين في قضايا معالجة النفايات بالتعاون مع شركة أرامكو والقطاعات الأخرى التي بثقلها تستطيع أن تدفعنا إلى الإمام، مؤكدًا أن الأنشطة التي تقوم بها الكلية والجامعة على وجه العموم هي ترجمة لرسالتها وتتطلع إلى أن تكون مؤسسات تعليم عالي بكل أنشطتها متفاعلة مع مجتمعها وهذا جزء من التفاعل في الأنشطة والفعاليات.

ولفت “الربيش” إلى أن موضوع مخلفات التشييد من المواضيع الساخنة والتي لها أبعاد اقتصادية وبيئية وما تحمله الندوة من أوراق علميه ونقاش ستؤثر فعلًا في سياسات والممارسات المتعلقة بمعالجة النفايات والمخلفات الإنشائية، وذلك من خلال تعاون القطاعات ذات العلاقة، منوّهًا بأن علاقة الجامعة بشركة أرامكو السعودية هي تجربة متميزة في قسم هندسة النقل والمرور الذي استطاع أن ينطلق انطلاقة قوية منذ البداية، وأصبحت العملية العلمية في القسم تعتمد على البحوث العلمية فيجب آن نضع أيدينا بأيدي بعض لتحقيق نتائج سيكون لها انعكاسات إيجابية على الوضع الوطني على المستوى الأول.

ومن جانبه، ذكر عميد كلية الهندسة الدكتور عثمان بن صبحي الشمراني، أن الأرقام تشير في الدراسات والأبحاث العلمية السابقة أن المملكة تنتج سنويًا ما يقارب 15 مليون طن من المخلفات الصلبة بينما تنتج دولة المغرب الشقيقة خمسة ملايين طن من المخلفات بالرغم من أن تعداد السكان متساوي تقريبًا وتفوق هذه النسبة إنتاج المدن الثلاث الكبرى في المملكة وهي الرياض وجده والدمام، حيث يبلغ إنتاجها ستة ملايين طن سنويًا؛ لتتساوى هذه المدن مع إنتاج دولة الإمارات الشقيقة، وتعتبر هذه الأرقام كبيرة جدًا ولها آثار بيئية واقتصادية.

وانطلاقًا من رؤية المملكة -أيدها الله- 2030، التي أولت الاهتمام بالبيئة ومقدراتها الشيء الكبير فجعلتها ضمن أولويات التنمية المستدامة، وإيمانًا من مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بدور الجامعة في تحقيق الرؤية؛ فقد وجه بدراسة لإنشاء مركز أبحاث يعنى في إدارة المخلفات في كلية الهندسة ليكون الأول من نوعه في المملكة، وهذه المخلفات تشمل البيئية منها مثل المخلفات العضوية ومخلفات المياه ومخلفات إنشائية تشمل مخلفات التشييد والهدم ومخلفات صناعية، وقد يتضمن المركز أبحاث في إدارة المخلفات الطبية والنووية، مشيرًا إلى أن جميع الحضور والشركاء استبشروا الخير بهذا المركز والذي سيسخر إمكانات وطاقات كلية الهندسة له، مبدين استعدادهم لدعم هذا المركز.

ونبّه “الشمراني” بأن أهمية انعقاد ندوة مخلفات التشييد والهدم “النقص والفرص” للمساهمة في سن الأنظمة والقوانين التي تحكم هذه المخلفات، والتي لها أثر بيئي سلبي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة منها عوضا عن ردمها، حيث إن التدرج الهرمي للتعامل مع مخلفات التشييد هو كالتالي: تجنبها وتقليلها وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإعادة استصلاحها والتخلص منها.

وأشار “الشمراني” إلى أن الندوة هدفت إلى عرض الأبحاث العلمية المتميزة من داخل الجامعة وخارجها وتسليط الضوء على الأفكار والتجارب الرائدة في الدول المتقدمة في كيفية إدارة المخلفات إلى جانب استعراض خطط أمانة المنطقة الشرقية في هذا المجال والتي طلبت بدورها مشاركة الجامعة في تحقيق هذه الأهداف والخطط، وكان الهدف كما هو جلي في العنوان “النقص والفرص” في بحث المشاكل القائمة لتقديم الحلول المستعجلة والمستقبلية.

وكشف عن أن الندوة خرجت بعدة توصيات أهمها إنشاء مركز إدارة المخلفات لتقديم الأبحاث والحلول التطبيقية التي ستساهم في سن القوانين ووضع الأنظمة واللوائح التي تخص هذا الجانب بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وإنشاء فرص استثمارية في إدارة المخلفات ذات منافع اقتصادية وبيئية واجتماعية وإتاحة فرص وظيفية للشباب السعودي للعمل في الشركات المتخصصة في إدارة المخلفات الصناعية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن الجهات المشاركة في الندوة هي أمانة المنطقة الشرقية، ووزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة البيئة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة أرامكو السعودية الراعي الرسمي لهذه الندوة، ومن داخل الجامعة كان هناك حضور متميز من عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور عبد السلام السديري، وأعضاء هيئة تدريس من قسم هندسة المباني.