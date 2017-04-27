القوات البحرية الملكية تعلن فتح القبول في 14 تخصصاً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية فتح باب التسجيل في دورة الفرد الأساسي رقم 210 بعدد من التخصصات.

وأوضحت أن التخصصات المطلوبة هي برنامج الابتعاث لتدريب الفنيين في القوات البحرية، ودورة فني كاتب إداري، ودورة تربية بدنية، ودورة فني كيماويات، ودورة فني إطفاء، ودورة الشرطة البحرية، ودورة مشاة، ودورة سائقين، ودورة مراسل موزع بريد، ودورة خدمات، ودورة مضيف، ودورة طاه، ودورة فني تصوير، ودورة مهنيين.

ودعت الراغبين للالتحاق في الدورة التسجيل في البوابة الإلكترونية للقوات البحرية “بوابة التجنيد”، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق لما يتم إدخاله في الموقع.

وأشارت إلى أنه بإمكان الراغبين في معرفة المتطلبات وشروط التسجيل الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي.