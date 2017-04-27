فلكية جدة: هلال شعبان يزين سماء السعودية.. الليلة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت الجمعية الفلكية بجدة إن الراصدين للسماء بالسعودية والمنطقة العربية على موعد بعد غروب شمس اليوم الخميس وقبل بداية الليل لرؤية هلال بداية شعبان بالعين المجردة يزين الأفق الغربي لقبة السماء وهي فرصة مثالية للتصوير.

وبحسب رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة، فبعد بداية الليل يرصد أيضا بالأفق الغربي كوكب المريخ ونجم الدبران وعنقود الثريا أعلى القمر إضافة لمجموعه نجوم الجبار ونجم الشعرى.

وخلال بضعة ليالي مقبلة سيتحرك القمر أمام مجموعة نجوم حيث سيقع بالقرب من نجم الدبران المع نجم ضمن مجموعة نجوم الثور بالإضافة إلى كوكب المريخ، وسيكون هناك حاجة لاستخدام المنظار الثنائي العينية لرؤية نجوم عنقود الثريا الذي سيقع في الاقتران السنوي مع الشمس في 19 مايو المقبل.

وفي مساء يوم غدا الجمعة، يرصد القمر قد تغير موقعة نتيجة لحركته في مداره حول الأرض وأصبح قريب جدا من نجم الدبران وسيكون في حالة اقتران في معظم المنطقة العربية في حين سيتمكن القاطنين شمال أفريقيا في مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب من رصد القمر يتحرك أمام نجم الدبران مؤقتا في ظاهرة تسمى الاحتجاب.

جدير بالذكر، إن القمر يوما بعد يوم سيتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس متجها نحو الشرق عبر السماء وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض وبعد سبعة أيام من الاقتران سوف يصل القمر لمرحلة التربيع الأول.