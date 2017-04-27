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الخميس, 1 شعبان 1438 هـ, الموافق 27 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

المستشفى البيطري بجامعة الملك فيصل يتدخل جراحيًا لعلاج “صقر” مكسور الجناح

المستشفى البيطري بجامعة الملك فيصل يتدخل جراحيًا لعلاج “صقر” مكسور الجناح

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبلت عيادة أمراض الطيور بالمستشفى البيطري التعليمي في جامعة الملك فيصل مؤخرًا صقرًا يعاني من كسر في جناحه الأيسر، وبعد الفحص والمعاينة من قبل المختصين بعيادة الجراحة وعمل الأشعة اللازمة للجناح المصاب تبين وجود كسر يستلزم تدخلا جراحيًا.

وقد قام فريق طبي مكون من أستاذ الجراحة بكلية الطب البيطري البروفيسور رمضان عمر رمضان، يعاونه أخصائي أمراض الطيور الدكتور مصطفى الرمضان، وأخصائي الجراحة العامة الدكتور محمد العلي، بإجراء عملية جراحية لتركيب أسياخ جراحية خاصة لتثبيت مثل هذه الكسور، حيث استغرقت العملية قرابة الساعة والنصف.

إلى ذلك، حدّد الفريق المعالج موعدًا لصاحب الصقر للمراجعة بعد خمسة أيام للاطمئنان على الجرح وعمل الغيارات اللازمة، وكذلك للتأكد من أن موضع الكسر ما زال مثبتًا بطريقه صحيحة، وبعد إجراء الأشعة اللازمة تبين أن الوضع الصحي العام للطائر أصبح طبيعيًا، ومن ثم التأكيد على صاحبه ضرورة مراجعة المستشفى البيطري بعد ثلاثة أسابيع لاستكمال الفحوصات اللازمة والاطمئنان على الجرح والتأكد من ثبات الكسر والسيخ بمكانه.

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