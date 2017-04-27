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الخميس, 1 شعبان 1438 هـ, الموافق 27 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

نظّمته عمادة التطوير وضمان الجودة..

“أصول الكتابة العلمية في المجلات المحكمة” برنامج تدريبي بجامعة الملك فيصل

“أصول الكتابة العلمية في المجلات المحكمة” برنامج تدريبي بجامعة الملك فيصل

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نظّمت عمادة التطوير وضمان الجودة بجامعة الملك فيصل، يومي الأحد والإثنين الماضيين، برنامجًا تدريبيًا بعنوان “أصول الكتابة العلمية في المجلات المحكمة” لأعضاء هيئة التدريس قدمه الدكتور أحمد الزكي، في قاعة التطوير (2077) الخاصة بالعمادة في كلية إدارة الأعمال، بمشاركة 27 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس.

ومن جهته، أوضح عميد التطوير وضمان الجودة الدكتور إبراهيم بن فهد البوخديم، أن البرنامج ركز على المهارات التي ينبغي أن يمتلكها الباحث الذي يرغب في نشر إنتاجه العلمي في مجلات علمية محكمة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من النصائح التي تساعده على تخطي مراحل التحكيم الدقيقة التي تتطلبها تلك المجلات، كما يقدم البرنامج تغطية لمجموعة المعايير المشتركة التي تحتاجها عملية النشر في تلك المجلات، وكيفية تجنب رفض النشر.

وأضاف “البوخديم” بأن البرنامج يهدف إلى تعريف المتدربين بطبيعة المجلات العلمية المحكمة وأنواع الإنتاج العلمي الذي تنشره، وتمكينهم من إتقان شروط الكتابة العلمية السليمة، وتنمية مهارات المتدربين في اختيار المجلات العلمية المناسبة، وتشجيعهم على النشر في المجلات المحكمة ذات معامل التأثير العالي.

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