إنشاء وحدة تنمية المرأة بجامعة الملك فيصل.. والحمادي: القرار وثبة جديدة للمرأة السعودية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أصدر مدير جامعة الملك فيصل، قرارًا إداريًا يقضي بإنشاء وحدة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات بمسمى “وحدة تنمية المرأة بجامعة الملك فيصل” اعتبارًا من 23 رجب الجاري.

وبهذه المناسبة، أكدت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فايزة بنت صالح الحمادي، أن رجالات التعليم في المملكة يسعون إلى مقاربة الصفوف، وسد الخلل، ويبحثونَ عن الإنجاز الذي يوافق رؤية البلاد ومليكها، وفي هذا السياق جاء القرار بإنشاء وحدة تنمية المرأة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات بمبادرة من اللجنة الاستشارية بالوكالة، والتي تسعى للنهوض بالمرأة وإنشاء جيل مؤهَّل من القيادات النسائية، وتعزيز المشاركة النسائية في القطاعين العام والخاص، ودعم المرأة السعودية بالمهارات التي تساعدها على الوفاء بالتزاماتها، وإتاحة الأبحاث والدراسات العلمية، وتبني منهجية دقيقة في دراسة جميع قضايا المرأة والمجتمع، إضافة إلى تأكيد الهوية، ودعم الجوانب القيمية، والنهوض بالدراسات والاستشارات في مجال التوظيف الأمثل.

وأضافت “الحمادي” بأن هذه الخطوة المميزة جاءت لتواكب الرؤية السعودية 2030، والتي أعطَتْ حيزًا كبيرًا من اهتماماتها للمرأة السعودية، إذ توقعت زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 30% وتبوُّؤَها مواقع قيادية، كما أن قرار إنشاء الوحدة يأتي متوافقًا مع ما وضعته الجامعة نصب عينيها في رؤيتها التي نصت على (التميز في التعليم والبحث العلمي، والريادة في الشراكة المجتمعية)، لتكون هذه الوحدة ريادة في شراكة المجتمع.. الشراكة الحقيقية التي تنظر إلى المرأة بوصفها محركًا قادرًا على سحب قاطرة النجاح، وهكذا يأتي هذا القرار الكريم موائمًا للأهداف الإستراتيجية للخطة الخمسية للجامعة التي تهدف إلى إجراء الأبحاث العلمية ذات الصلة بقضايا المجتمع مع التطوير المستمر للموارد البشرية، وتعزيز الشراكة المجتمعية المحققة للإثراء المتبادل.

ووصفت “الحمادي” القرار بأنه وثبة جديدة للمرأة السعودية، وانطلاقتها هذه المرة من مجتمع الأحساء ومن جامعة الملك فيصل ومن وكالة الجامعة لشؤون الطالبات، وجهد من قادة التعليم في الجامعة، وخارجها، والشكر الجزيل للأب الحاني سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد.. والشكر لكل من خطط وجهّز، وشجع وسعى، فما زلنا نتطلع ونأمل، عَلَّمَتْنَا خبرتُنا أن كل إنجاز على هذه الأرض الطيبة يبدأ بحلم، ونحلم بأن تكون الوحدة مركزًا، وأن يصير المركز مؤسسة، وأن تصبح المؤسسة وجهة عالمية، ودربًا لقيادة المرأة والاهتمام بها.

وشددت على “السعي الحثيث لحل المشكلات التي تعترض طريق المرأة، وتسهم في خلق مناخ ملائم لتقديم نماذج فاعلة، وتنشر الوعي حول أهمية دور المرأة، وتربط المركز بالجهات المعنية، لذلك يأتي دعم المرأة (أي إمرأة)، وحيثما وُجِدت، ومتابعة الفعاليات المحلية والإقليمية، إضافة إلى التوعية بالحقوق القانونية والاجتماعية للمرأة، وإطلاق المبادرات ورفع التوصيات، وتبني من تتوافر فيهنَّ صفات القيادة والطموح، مستهدفين المرأة القيادية الطموحة التي تبحث عن الدعم، وعن فرص أفضل، والتي تسعى إلى تطوير نفسها.. ونعدها بأن في الجعبة المزيد، وأن الطريق ما زالت فيه خُطا، وأن التعليم يحفظ للمرأة مكانتها”.