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الخميس, 1 شعبان 1438 هـ, الموافق 27 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تعليم الأحساء يقدم مقترحًا للوزارة لتطوير مستوى التحصيل الدراسي

تعليم الأحساء يقدم مقترحًا للوزارة لتطوير مستوى التحصيل الدراسي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

قدّم مدير برنامج تطوير مهارات التقويم بتعليم الأحساء الدكتور عبدالحميد العبداللطيف، مقترحًا لوزارة التعليم، يتضمن إضافة تقدير كلي لكل مادة دراسية في مدارس التعليم العام مبنيًا على نتائجها في برنامج نور، وعرض هذا المقترح على مشرفي العموم بالإدارة العامة للتقويم وجودة التعليم في الوزارة في لقاء يوم أمس الأربعاء، طرح فيه مقترحات لتطوير المشروع وأساليب تطبيقه في إدارات التعليم بالمملكة.

ومن جهته، شكر مساعد مدير عام التقويم بالوزارة صالح الراجح، تعليم الأحساء والدكتور عبدالحميد على هذه المبادرة، التي تسعى لتحسين مستويات التحصيل الدراسي وتسهم في تطوير العملية التعليمية في مدارس المملكة.

وكانت الشؤون التعليمية في تعليم الأحساء قد تبنت هذه الفكرة في وقت سابق من هذا العام في سياق تقديم معيار محدد للمواد الدراسية على مستوى المدرسة، ويمكن أن يوجّه هذا المعيار القيادات المدرسية والإشرافية للوقوف على مواطن القوة والضعف في المواد الدراسية واتخاذ الحلول المناسبة تجاه طرق التدريس والتقنيات التعليمية والمناهج الدراسية وأدوات التقويم.

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