خلال الدوام.. “الصحة” تلزم منسوبيها بـ10 ضوابط

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكرت مصادر أن وزارة الصحة حددت 10 ضوابط عامة للعاملين والعاملات بجميع منشآتها بالمناطق والمحافظات، تخص ارتداء الزي ووضع مساحيق التجميل خلال فترة الدوام، لافتةً إلى أن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان تقيّد جميع العاملين بالمستشفيات بالزي الرسمي المُعتمد.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن الضوابط المُحددة شملت إلزام العاملات بارتداء الملابس المحتشمة الشرعية مع تغطية الرأس كاملاً بغطاء غير شفاف أو مزخرف وارتداء الحجاب الشرعي للمسلمات، إلى جانب منع ارتداء الملابس الشفافة والضيقة والبنطال الجينز والتي تحمل صوراً أو كتابات أو شعارات مخالفة للدين.

ولفتت إلى أن الضوابط تضمنت أيضاً منع العملات من لبس الذهب والإكسسوارات وطلاء الأظافر ومساحيق التجميل، وعدم التجول في المرفق الصحي أو خارجه بلباس العمليات، مع السماح فقط بلبس الساعة والخاتم الشخصي، وأن يكون المعطف الطبي واسعاً وطويلاً إلى منتصف الساق على الأقل وبأكمام طويلة، ويشمل ثلاثة جيوب، ويكون مشبك الأزرار من الأمام.

وأفادت المصادر أن الضوابط الخاصة بالعاملين شملت منعهم أيضاً من ارتداء الملابس الضيقة أو الشفافة أو البناطيل الجينز، بالإضافة إلى منعهم من التجول في غرفة الولادة وداخل المرفق الصحي أو خارجه، كما منعت القصات الغريبة وارتداء القبعات والسلاسل.