برعاية “السلوم”.. الصناعي الأول بالأحساء يحتفي بمتقاعديه

الأحساء – عيسى الموسى

أقام المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء، مؤخرًا، حفل تكريم المتقاعدين تحت مسمى “ليلة وفاء”، برعاية مدير الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم، ونائبه بدر بن ناصر الشعيبي، وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية والشركات الخاصة، وجمع من إعلاميي المحافظة.

وتضمن الحفل، الذي بدأ بمقدمة حوارية عن دور المعلم وأهميته في المجتمع، ومساهمته في نهضة الوطن، تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، وعرض أوبريت يحكي مسيرة ونهضة الوطن في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله).

إلى هنا، عبر راعي الحفل محمد السلوم، في كلمته، عن شكره للمتقاعدين لما بذلوه من خدمة للدين والوطن والمجتمع، وأن يدم الله عليهم الصحة والعافية في حياتهم المستقبلية، مختتمًا كلمته بالدعاء والتوفيق لولاة الأمر واستدامة نعمة الأمن والأمان على أرجاء الوطن.

وفي السياق ذاته، عبّر مدير المعهد رائد النعيم، عن مكانة المتقاعدين التي يمتلكونها في قلوب زملائهم وكذلك شكرهم على الإخلاص في عملهم ومشاركتهم في المرحلة النابضة والمليئة بالإنجازات طيلة الفترة التي قضوها مع زملائهم.

واشتمل الحفل كذلك على كلمات من القلب لمديري المعهد السابقين، ومن ثم جرى تكريم للمتقاعدين والتقاط الصور التذكارية؛ ليختتم الحفل بالشكر والثناء على اللجنة المنظمة بقيادة وكيل التدريب المهندس بندر القحطاني، والمشرف العام المهندس صلاح الزين.