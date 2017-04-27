بمناسبة الأوامر الملكية بعودة البدلات.. STC تهدي عملاءها يومين من المكالمات المفتوحة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC، منحها عملاء الجوال المفوتر وعملاء الأرقام مسبقة الدفع “سـوا” إمكانية إجراء المكالمات الصوتية داخل وخارج الشبكة بلا حدود مجانًا ولمدة يومين، وذلك بمناسبة صدور الأوامر الملكية الكريمة بعودة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- قبل عدة أيام.

ويتيح هذا العرض للعملاء الأفراد إجراء المكالمات وبلا حدود داخل وخارج الشبكة خلال الفترة من الساعة 12 من بعد منتصف ليلة الجمعة 28 أبريل 2017، وحتى الساعة 11:59:00 قبل منتصف الليل يوم السبت 29 أبريل 2017 .

ويأتي إطلاق الاتصالات السعودية لهذا الإهداء من منطلق مسئوليتها الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن، ولفتح المجال لمزيد من حركة التواصل بين العملاء في مختلف مناطق المملكة احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة، إلى جانب سعيها إلى تقديم خدمات مميزة وبجودة عالية ترقى لمستوى تطلعات عملائها، مع حرصها على المشاركة الفعالة في الاحتفالات الوطنية وعلى مشاركة الشعب السعودي والمقيمين بمختلف المناسبات، وتأكيدًا لحضورها المميز في المناسبات الوطنية، والذي حقق لعملائها تميزاً في مختلف الخدمات.