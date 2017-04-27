السجن 9 سنوات لمواطن اعتدى على رجال الأمن

“الأحساء اليوم” – الأحساء

عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة، مواطن بالسجن تسع سنوات، وذلك لاعتدائه على رجال الأمن بالضرب ومنعهم من أداء واجبهم وإثارة الفوضى في مركز شرطة المطار، وترديده عبارات طائفية، وإظهاره الولاء لدولة أعجمية معادية.

وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي الذي صدر اليوم، ويقضي بثبوت إدانة متهم ( مواطن ) وذلك بالإساءة إلى ولاة الأمر في هذه البلاد بألفاظ غير لائقة وإعلان أن ولاءه لدولة أعجمية معادية والاعتداء على رجال الأمن بالضرب ومنعهم من أداء واجبهم وإثارة الفوضى في مركز شرطة المطار وترديد عبارات طائفية وتحريضه لأولاده للاعتداء على رجال الأمن، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه،ومنها أربع سنوات بناء على نظام مكافحة الرشوة مع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة تسع سنوات، كما قررت المحكمة إدانة المدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر وحكمت بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين حد المسكر.