إسناد تقديم الخدمات الصحية إلى شركات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

بدأت وزارة الصحة تنفيذ “التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية” بفصل تقديم الخدمات الصحية ونقلها إلى شركات حكومية تتنافس على أساس الجودة والكفاءة والإنتاجية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات لتحقيق مستهدفات التحول الوطني وتجسيد رؤية المملكة 2030.

وترمي الوزارة بالخطوة التي شرعت فيها الأربعاء الوصول إلى أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لكافة الفئات السكانية، ما يتيح للوزارة التركيز على دورها التنظيمي والإشرافي، وتحسين إنتاجية وأداء منسوبيها.

وتأتي مبادرات منظومة الصحة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي. و برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030.

ويهدف برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي لخلق قيمة مضافة في “الصحة” من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.