موظفو مطار الأحساء يتدربون على مهارات التعامل مع الجمهور بكلية الآداب

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نظّمت وكالة كلية الآداب لخدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل، ظهر يوم أمس الأربعاء، دورة تدريبية لموظفي مطار الأحساء بعنوان “مهارات التعامل مع الجمهور”، وذلك في مقر قاعة التدريب بالمطار، برعاية عميد الكلية الدكتور ظافر الشهري، ومتابعة وكيل الكلية لخدمة المجتمع الدكتور صلاح السميح.

واشتملت الدورة، التي حاضر فيها أستاذ العلاقات العامة المشارك بالكلية الدكتور حسن نيازي الصيفي، على الأسس الرئيسية في التعامل مع فئات الجمهور المختلفة، وطرق التأثير في تفكيرهم، وكيفية امتلاك زمامهم وكسب ودهم وتأييدهم، مبينًا أن العاملين في المطار هم واجهة المملكة العربية السعودية، وأول وآخر من يلتقهم المسافر، ونظرًا لأن الانطباعات الأولى والأخيرة تدوم فإنهم يمكن أن يلعبوا دورًا مهمًا في تكوين الصورة الإيجابية عن المملكة العربية السعودية في أذهان من يتعاملون معهم.

وأوضح الدكتور صلاح السميح، أن الدورة تأتى انطلاقاً من رؤية الكلية نحو تعزيز الشراكة المجتمعية ودورها المتميز في التواصل مع قطاعات المجتمع المحلي كافة، ومنها العاملين في مطار الأحساء؛ لرفع كفاءتهم وقدراتهم لتقديم خدمة متميزة والمحافظة على أفضل سلوك للتعامل مع جمهور المسافرين.

من جانبه، أعرب مساعد مدير المطار عائد الهاجري، عن سعادته بالتعاون مع جامعة الملك فيصل، مؤكدًا أهمية مثل هذه الدورات التي تلبي احتياجات العاملين في المطار وتحقق وتتماشى مع توجيهات إدارة المطار الرامية إلى تطوير أداء العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم.