“القارة” يحتفي بفوزه مع محافظ الأحساء ويقدّم درعًا تذكاريًا لسموه

الأحساء – عبدالمحسن القطان

قدّم نادي القارة، درعًا تذكاريًا لمحافظ الأحساء سمو الأمير بدر بن محمد بن عبد الله بن جلوي آل سعود، بعد أن استقبلهم في مكتبه، في لقاء حضره أعضاء مجلس نادي القارة والطاقم الفني والإداري بلعبة كرة اليد، وإعلاميو النادي، ولاعبو كرة اليد الحاصلون على درع الدوري الممتاز وكأس النخبة لهذا الموسم.

وفي الأثناء، أشاد سمو الأمير بدر بن محمد، بنادي القارة وتميز لاعبيه في كل الألعاب، وبارك لهم “الإنجاز الرائع الذي حققوه في لعبة كرة اليد”.

وفي نهاية اللقاء، قدّم مجلس إدارة النادي، الدرع التذكاري لسموه، واحتفى معهم بالفوز وأخذ اللقطات الجماعية بالدرع والكأس، معربين عن شكرهم لسمو الأمير على حسن الاستقبال والشعور الجميل الذي لمسوه منه من خلال الإشادة والتهنئة والفرحة مع اللاعبين والإداريين بلعبة اليد.