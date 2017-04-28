“قبس” تناقش توصيات ملتقى “التعايش ضرورة شرعية ومصلحة وطنية” بورشة عمل

الأحساء – عبدالمحسن القطان

عقدت مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود (قبس) للقرآن والسنة والخطابة، مؤخرًا، ورشة عمل توصيات ملتقى “التعايش ضرورة شرعية ومصلحة وطنية” بجامعة الملك فيصل.

وبدأت الورشة بترحيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، بالحضور في هذه الورشة، موضحًا خلال كلمته، هدف انعقاد هذه الورشة، وأهمية مفهوم التعايش وفق كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام، مبينًا كيفية مناقشة التوصيات التي صدرت عن ملتقى “التعايش ضرورة شرعية ومصلحة وطنية”.

وشكر “البوعلي”، صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية؛ على رعايته واهتمامه وتوجيهه, كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية؛ على الثقة الملكية وتعينه نائبًا لأمير المنطقة الشرقية.

كما شكر سمو محافظ الأحساء على جهده وعطائه المتواصل للمؤسسة منذ فكرتها، كذلك شكر وزارة الشؤون الإسلامية على احتضانها للمؤسسة ودعمها لبرامجها، وجامعة الملك فيصل الشريك الرئيس للمؤسسة، مهنئًا مديرها على الثقة الملكية وتعينه، سائلًا المولى له التوفيق.

وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من طبق تطبيقًا عمليًا حسن التعايش مع الآخرين والمخالفين، وفي فعله دلالة على أن الإسلام دين لا ينفي الآخر على الإطلاق؛ بل يقر الاختلاف بين الناس في أشكالهم وألوانهم ومعتقداتهم، وهذه سنة إلهية وحكمة ربانية كما قال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}. ولقد زار النبي عليه السلام يهوديًا وكان سببًا في إسلامه ولبى عليه السلام دعوة يهودية وذهب إلى بيتها ليشاركها الطعام.

وأردف: “فاحترام النفس الإنسانية مبدأ إسلامي أصيل لا يختلف عليه اثنان , عن بن أبي ليلى, أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية, فمرت بهما جنازة, فقاما, فقيل لهما: إنها من أهل الأرض, فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل: إنه يهودي. فقال: أليست نفسًا”.

وأشار إلى أن: النبي صلى الله عليه وسلم استمر حتى وفاته يطبق هذا السلوك الحضاري القويم، ولقد سار الصحابة الكرام بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك النهج القويم يطبقونه سلوكاً وأخلاقاً في حياتهم, فهم يحترمون حق الآخر في الحياة ويعايشون معه دون ذوبان أو مهادنة، فالتعايش لا يعني على الإطلاق الذوبان فيه وضياع الهوية والذلة والاستكانة له, بل يعني الاحترام المتبادل ومعرفة كل طرف ماله وما عليه, والعمل سواء للمحافظة على مكتسبات الدين ثم الوطن فالمؤمنون نصحة، وبلادنا ولله الحمد والمنة متماسكة الأطراف قوية البناء مضرب المثل في وعي أبنائها وقيادة حكّامها ونهج علمائها الوسطي والذي تربى عليه الناس في مساجدهم ومدارسهم.

ولفت إلى أنه “نظرًا لأهمية الموضوع حرصت المؤسسة بتوجيه من سمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي رئيس مجلس الأمناء وفقه الله والذي لا يألوا جهدًا في دعم مسيرة المؤسسة ومنسوبيها بأن تكون ورش عمل لإشراك المهتمين من أهل العلم والخبرة والاختصاص في كيفية تحقيق التوصيات التي أشرف عليها عدد من العلماء في ملتقى “التعايش ضرورة شرعية ومصلحة وطنية”.

إلى هنا، سلّمت توصية لكل مجموعة، ومن ثم جاءت جلسة مناقشة للمجموعات المشاركة في ورشة العمل التي تزيد على عشر مجموعات، والمكونة من شرعيين وأساتذة الجامعات ورجال أعمال ومهتمين وطلاب من أنحاء الأحساء والمنطقة الشرقية، لينطلقوا في وضع آليات العمل واقتراحات تنفيذ التوصية الخاصة بهم، ثم تم طرح المقترحات ومناقشتها لتنفيذ التوصيات العشر، حيث خرجوا بـ 30 إجراء لسبع جهات، مؤكدين أهمية الشراكة مع الجامعات، ومركز الملك عيدالعزيز للحوار الوطني، ووزارة التعليم.

في ختام الورشة، التي شهدت عرض تقرير مصور مختصر عن الملتقى والمؤسسة، شكر رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، الجميع على حضورهم ورشة العمل ومشاركتهم الفاعلة، وختمت الورشة بأخذ صورة جماعية.