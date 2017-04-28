أمانة الأحساء تواصل تنفيذ 9مشاريع بلدية في البطحاء.. و”الملحم” يتفقدها

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تتواصل الأعمال التنفيذية لتسعة مشاريع بلدية بمدينة البطحاء وتوابعها، وذلك بتكاليف إجمالية تُقدر بنحو 23 مليونًا و578 ألفًا و75 ريالًا.

وقال أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، في جولته التفقدية الدورية لمدينة البطحاء الحدودية وتوابعها، أمس الخميس، إن المشروعات تتضمن “مشروع تطوير الطريق الدولي لمنفذ البطحاء بكلفة 2.4 مليون ريال، وإنشاء مباني بلدية ومرافق عامة بـ 8.3 مليون ريال، والمرحلة الثانية لإنشاء مصدات الرمال بـ 997 ألف ريال، وكذلك مشروع إنشاء مشتل عام لبلدية البطحاء بـ 2.9 مليون ريال، وإنشاء حدائق وساحات بلدية ومضامير مشاة بتكاليف بلغت 2.4 مليون ريال، ومشاريع تسوير المقابر وإنشاء مغتسلات موتى بـ 996 ألف ريال، وتحسين مداخل وميادين البطحاء وتوابعها بكلفة 2.3 مليون ريال، ومشروع إنشاء مردم النفايات بـ 999 ألف ريال”.

وأوضح الملحم أن نسب إنجازها تراوحت بين 16-90%، إضافة إلى إنجاز وتسلّم مشروع التخلص من النفايات وأعمال الردم والتسوية بتكاليف بلغت 1.9 ملايين ريال، مشيرًا إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن جولات متابعة سير العمل البلدي في البلديات الفرعية وإدارات الأمانة، وكذلك تفقد ما يُنفذ من مشاريع خدمية وتطويرية في ظل دعم قيادتنا الرشيدة –حفظها الله-, وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، بمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، إضافة إلى الوقوف على احتياجات الفروع الفنية والمساندة والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في إنجاز المهام.

كما اطلع “الملحم” في على تقارير الأداء والإنجاز في سير العمل وما يخص خدمات المستفيدين من البلدية ومشاريع الإصحاح البيئي وأعمال النظافة العامة، وكذلك تقرير المتابعة الرقابية للمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة والذي كشف عن تنفيذ 823 جولة، وإغلاق 21محلًا مخالفًا وتوجيه الإنذارات لـ 470 أخرى، وأوضحت التقارير أيضًا إصدار 323 رخصة مهنية خلال عام.

أمين الأحساء اطلع كذلك على أعمال البلدية الذاتية من الصيانة العامة للمنطقة، وأعمال الحدائق والتشجير، وشبكات الري المختلفة إضافة إلى أعمال تحسين مداخل الهجر، إضافة إلى ما تم من أعمال تطوير محطات الوقود.

وضمن الجولة، التي حضرها وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام خالد بووشل، ورئيس بلدية البطحاء راجي بن مروي الشبعان، ومديرو الإدارات في البلدية، قام أمين الأحساء والوفد المرافق له بزيارة هجرة الطويلة، وكان في استقباله العميد متقاعد ناصر صالح العرق، وعبدالهادي العرق، وعدد من أهالي الطويلة.

وفي السياق، ذكر رئيس بلدية البطحاء راجي الشبعان: أن زيارة الأمين لمشاريع المنطقة والوقوف على الخدمات البدلية المنجزة والقائمة، ومتابعته لنسب الإنجاز تؤكد حرصه لمتابعة خطة الأمانة الرامية إلى استمرارية الأعمال الخدمية التي رسمتها الوزارة في تعزيز كل ما يخدم المنطقة وتنميتها.