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الجمعة, 2 شعبان 1438 هـ, الموافق 28 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الشورى” يؤيد مقترحاً بتقديم التأمين الصحي للمواطنين في القطاعين الخاص والعام

“الشورى” يؤيد مقترحاً بتقديم التأمين الصحي للمواطنين في القطاعين الخاص والعام

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قَالَتْ مصادر مُطَّلِعَة، إن لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشورى أيَّدت مقترحاً يقضي بتعديل النظام الصحي؛ لإتاحة تقديم التأمين الصحي للمواطنين في القطاعين الخاص والعام.

وأَضَافَتْ، أن المقترح يتضمن تحميل المستفيد 5% من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة، وإنشاء صندوق حكومي لهذا الغرض، بجانب إعفاء غير القادرين مَالِيّاً من النسبة المذكورة، وذلك وَفْقَ معايير يحددها الصندوق، وَفْقَاً لـ”المدينة”.

وبِحَسَبِ المصادر، فإن التأمين الصحي المقترح تقديمه للمواطنين يشمل تقديم خدمات رعاية الأمومة والطفولة، وبرامج التحصين، ومكافحة الأمراض المُعدية، وعلاج الأمراض المستعصية مثل: (إزالة الأورام، وزراعة الأعضاء).

ويتضمن البرنامج المقترح: الغسيل الكُلوي، والرعاية الصحية للمعوقين، والرعاية الصحية للمُسنين، والرعاية الصحية للطلاب والطالبات، والحوادث والطوارئ والكوارث، والصحة النفسية.

ويقضي التعديل المقترح على نظام التأمين الصحي للمواطنين في القطاعين الخاص والعام، بإنشاء هيئة عامة للمستشفيات ترتبط تنظيميّاً بوزير الصحة لتتولى، وَفْقَ نظامها والنظام الصحي، تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية التخصصية عبر المستشفيات والمراكز العلاجية.

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