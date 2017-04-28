مقتل شخص واختطاف آخر في هجوم مسلح بسيهات

قتل شخص واختطف آخر، بعد شن هجوم مسلح من مجهولين على استراحة تقع في مدينة سيهات فجر الجمعة، وأفاد العقيد زياد الرقيطي الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية -وفقًا لـ”الرياض”- قبل قليل بأن الحادثة وقعت عند الساعة 5:15 فجرا.

وأضاف “باشرت دوريات الأمن ومركز الشرطة بسيهات بلاغا عن تعرض مواطنين لاعتداء من خمسة أشخاص مقنعين ومسلحين بأسلحة رشاشة وذلك أثناء تواجدهم باستراحة خاصة عائدة لأحدهم داخل المزارع بسيهات، وتابع “تم اختطاف أحدهم تحت تهديد السلاح، واتضح عند وصول رجال الأمن للموقع وجود مركبة المختطف متوقفة في وضع التشغيل بالقرب من بوابة الاستراحة وبداخلها شخص آخر متوفى نتيجة تعرضه لإطلاق نار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا زالت إجراءات الضبط الجنائي وجمع المعلومات والتحريات قائمة لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد دوافعها والمتورطين فيها، ومعرفة مصير الشخص المفقود”.