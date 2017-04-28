بالصور.. بلدية العيون ترش المستنقعات المائية في الجرن ومخطط الصفا

الأحساء – فواز بن يوسف الموسى

نفّذ قسم الصحة العامة ببلدية العيون، مؤخرًا، وبتوجيه من رئيس البلدية المهندس ياسر الراشد، وتحت إشراف مدير الخدمات العامة بندر الشمري، حملةً لرش المبيدات الحشرية بالمستنقعات المائية المتواجدة بالقرب من المنازل بقرية الجرن ومخطط الصفا، والتي تكونت بفعل الأمطار التي هطلت على محافظة الأحساء؛ بهدف القضاء على البعوض والحشرات الأخرى.

ويأتي تنفيذ الحملة تجاوبًا مع شكوى السكان المتضررين من تلك المستنقعات، حيث ذكر “الشمري” أن تلك الحملة جاءت من منطلق واجبات بلدية العيون تجاه المواطنين، مؤكدًا أن تلك المستنقعات سيتم ردمها قريبًا.