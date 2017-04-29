“التعليم” تؤكد: الإجازات التعويضية خلال السنة وإلا سيتم إلغاؤها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت وزارة التعليم على شاغلي الوظائف التعليمية ضرورة التمتع بالإجازات التعويضية خلال السنة التي صدر فيها القرار، وإلا سيتم إلغاؤها.

ودعت الوزارة المعلمين والمعلمات الذين عملوا في الإجازات الصيفية، لتقديم طلب للتمتع بأرصدتهم من أيام الإجازات العادية قبل نفاذ قرارها، بما لا يقل عن 36 يوماً بالسنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به الموظف من إجازات خلال السنة الواحدة 120 يوماً حداً أقصى.

وشددت الوزارة بحسب “عكاظ” على أنه مَن لم يتقدم بطلب التمتع بإجازته سينقص رصيده تلقائياً بمقدار 36 يوماً.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز للجهة التابع لها الموظف تأجيل بداية تمتعه بالإجازة حسب متطلبات العمل بما لا يزيد على ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد بطلبه.

وأبانت أن العطل الصيفية لشاغلي الوظائف الاعتيادية بمثابة إجازة اعتيادية، مشيرةً إلى معاملة المعلمين والمعلمات معاملة الإداريين في رصيد الإجازات العادية.