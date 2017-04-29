استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة, المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة) تشمل الأجزاء الشرقية منها.

كما توقعت أن تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، مكة المكرمة والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر, شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموجمن نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي, شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.